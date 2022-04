Yeliz Koc (28) redet Klartext! Seit Monaten rankt sich ein Gerücht hartnäckig um das Leben der Influencerin: Fans vermuten, dass zwischen ihr und dem einstigen Love Island-Sieger Paco Herb mehr ist als nur eine Freundschaft. Kennengelernt haben sich die beiden bei ihrer Teilnahme an Kampf der Realitystars. Auch nach dem Dreh verbrachten die beiden Singles viel Zeit zu zweit. Jetzt bezog Yeliz Stellung und verriet, wie viel Paco ihr bedeutet!

"Paco und ich haben uns von Anfang an gut verstanden", erklärte die TV-Bekanntheit im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. Das könnte daran liegen, weil beide ursprünglich aus Hannover kommen und den gleichen Humor teilen – der in der Landeshauptstadt Niedersachsens laut Yeliz ohnehin "der Beste" sei. Doch nicht nur, dass Yeliz und Paco zusammen lachen können, bedeutet der Beauty viel: "Ich bin dankbar, einen Freund wie ihn in meinem Leben zu haben, da er Werte hat, die heutzutage selten sind."

"Er hilft und unterstützt uns jederzeit", schwärmte Yeliz. Und mit "uns" meint die ehemalige Bachelor-Kandidatin sich und ihr Töchterchen Snow Elanie. Die lernte Paco nämlich auch schon kennen. "Er hat sie bereits in Thailand kennengelernt nach dem Format, genauso wie die anderen Kandidaten", hatte Yeliz vor einigen Wochen im Netz verraten.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Januar 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

