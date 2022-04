Hat sich Georgina Fleur (32) mittlerweile einigermaßen von Kubilay Özdemirs Prügelattacke erholt? Der Ex-Partner der Unternehmerin war vor zwei Wochen sturzbetrunken bei der Influencerin aufgetaucht, um ihre gemeinsame Tochter abzuholen. Georgina wollte ihm die Kleine in diesem Zustand aber nicht anvertrauen, woraufhin er ihr ins Gesicht schlug. Sie bekam danach ein dickes blaues Auge – das sie bis heute nicht losgeworden ist.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 32-Jährige zum ersten Mal seit dem Angriff wieder ohne Sonnenbrille – stattdessen verwendete sie einen Filter, um die Spuren des Schlags etwas zu verstecken. "Heute ist es zwei Wochen her, dass ich so entstellt wurde. Das ist total krass. Mein Auge ist immer noch blau und grün unterlaufen. Am Nasenbogen bin ich hier auch noch total grün. Ich traue mich gar nicht, mich ohne Filter zu zeigen", erzählte die Dubai-Auswanderin.

Infolge der Attacke habe Georgina ein halbes Dioptrien ihrer Sehkraft verloren. Zudem sei ihre Nase gebrochen. "Die Nase muss höchstwahrscheinlich korrigiert werden, wenn sie verheilt ist", hatte sie vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash verraten.

Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Georgina Fleur im März 2022

Georgina Fleur, Reality-TV-Star

