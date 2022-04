Kylie Jenner (24) hat es styletechnisch noch immer drauf! Anfang Februar konnten die Keeping up with the Kardashians-Schönheit und ihr Liebster Travis Scott (30) endlich ihren Sohnemann auf der Welt begrüßen: Nach Töchterchen Stormi (4) ist es der zweite gemeinsame Nachwuchs des Paars. Mittlerweile ist die Influencerin zwar wieder top in Form, hielt sich aber mit großen öffentlichen Auftritten zurück – bis jetzt. Kylie zieht auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich!

Wie MailOnline berichtete, schlenderte die 24-Jährige zur Premiere der neuen Hulu-Serie "The Kardashians" erstmals wieder über den Red Carpet – und sie kann sich absolut sehen lassen! In einem hautengen weißen Latexkleid, das sich perfekt an den Körper der Reality-TV-Bekanntheit schmiegte, stellte Kylie ihre Figur gekonnt zur Schau. Von einstigen Schwangerschaftskilos ist da jedenfalls nichts mehr zu sehen!

Ob der jüngste Nachwuchs des Reality-TV-Stars auch irgendwann auf den roten Teppichen dieser Welt unterwegs sein wird? Bis dahin müssen sich die Eltern jedenfalls noch auf einen passenden Namen einigen. Eigentlich hatten Kylie und Scott ihren Sohn auf den Namen Wolf getauft, entschieden sich jedoch wenige Tage später dagegen. Ein neuer Name steht bisher aber wohl noch nicht fest...

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner im April 2022

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner bei der Premiere von "The Kardashians" in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de