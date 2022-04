Die Staffel geht auf die Zielgerade! Bei Deutschland sucht den Superstar stehen die Zeichen auf Liveshows: Die verbliebenen zwölf Kandidaten kämpfen am Samstagabend unter der Sonne Apuliens um den Einzug in die Top 10. Doch noch vor den Auditions steht eine wegweisende Prüfung an: Denn alle Talents müssen sich einem Umstyling unterziehen – und das kommt nicht bei jedem gut an!

In einem Video gewährt RTL vorab bereits einen Einblick in die Typveränderung der Kandidaten. Friseur Roberto rückt mit seinem Team an – und den Stimmtalenten auf die Pelle. "Das ist hammermäßig, denn wer hat schon seinen eigenen Stylisten", freute sich Harry Marcello Laffontien anfangs noch. Als die Schere näherkommt, wandelt sich das Bild jedoch. "Oh mein Gott, meine Haare! Aber mein Bart bleibt, oder? Der ist heilig", ruft der Sänger sichtlich aufgebracht.

Zu der neuen Frisur erhalten die Kandidaten für den abgerundeten Superstar-Look auch ein passendes Outfit. Amber van den Elzen wird zu ihrer frischen, lockigen Haarpracht etwa in ein schulterfreies blaues Kleid gehüllt. "Ich fühle mich wie ein Star!", freute sich die 20-Jährige im Interview.

RTL / Stefan Gregorowius Harry Marcello Laffontien beim DSDS-Recall 2022

RTL / Stefan Gregorowius Florian Silbereisen mit der DSDS-Top-12 2022

RTL / Stefan Gregorowius Amber van den Elzen im DSDS-Recall 2022

