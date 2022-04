Mit diesem Fitnessvideo verwirrt Tammy Hembrow (27) ihre Fans total! Die YouTuberin ist gerade hochschwanger – sie hat schon das letzte Trimester erreicht und freut sich darauf, ihr Baby bald in den Armen halten zu können. Was der Blondine aber besonders wichtig ist: Auch in der Schwangerschaft möchte sie sich fit halten – deswegen trainiert sie regelmäßig. In einem aktuellen Work­out-Video sieht man Tammy zunächst mit rundem Babybauch, dann zieht sie diesen auf gruselige Art und Weise komplett ein.

Auf ihrem Fitnesskanal teilte die 27-Jährige einen Clip, in dem sie Übungen zum Muskelaufbau am Bauch zeigt. Auch in der Schwangerschaft sei es wichtig, den Body zu trainieren. Die Fans sind aber geschockt, wie krass Tammy ihre Bauchmuskeln im Griff hat – denn als sie den Bauch beim Einatmen einzieht, wirkt ihr Bauch plötzlich ganz flach. Dass die Influencerin schwanger ist, ist in dieser Position gar nicht mehr zu erkennen. "Wo zur Hölle ist das Baby hin?" oder "Ich dachte kurz: Oh, mein Gott! Das Baby ist weg", schrieben zwei Fans.

Wie groß der Babybauch der Australierin im "Normalzustand" ist, zeigte sie zuletzt im Bikini. Am Pool ließ Tammy die Seele Baumeln, genoss die warmen Sonnenstrahlen – und setzte in ihrem bunten Bikini gekonnt ihre XXL-Kugel in Szene.

Anzeige

Instagram / tammyhembrowfitness Tammy Hembrow

Anzeige

Instagram / tammyhembrowfitness Influencerin Tammy Hembrow

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im März 2022

Anzeige

Wusstet ihr, dass Schwangere den Bauch so krass einziehen können? Nein, ich bin baff. Ja, das wusste ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de