Tammy Hembrow (27) genießt ihre Schwangerschaft wohl in vollen Zügen! Die australische Fitness-Influencerin erwartet im Moment erneut Nachwuchs – und zwar eine kleine Tochter. Während es für die Beauty bereits das dritte Kind ist, ist es für ihren Verlobten Matt Poole das erste Baby. Aber auch wenn es für die Blondine nicht die erste Schwangerschaft ist, kostet sie ihre Reise zum Babyglück voll aus: Tammy präsentierte jetzt ihren XXL-Babybauch in einem knappen Bikini im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die werdende Dreifach-Mutter zwei neue Schnappschüsse, auf denen sie ihre gewölbte Körpermitte perfekt in Szene setzt: Auf den Fotos posiert Tammy in einem trägerlosen Bikini mit bunten Streifen an einem Pool – und dabei gewährt sie freien Blick auf ihre große Kugel. Der Babybauch deutet darauf hin, dass die Influencerin und ihr Verlobter wohl nicht mehr allzu lang auf ihr kleines Wunder warten müssen. Doch den errechneten Entbindungstermin verrieten die beiden bislang noch nicht.

Bei dem Anblick der neuen Babybauchfotos waren Tammys Fans ganz hin und weg – in der Kommentarspalte hinterließen sie der Schwangeren zahlreiche Komplimente. "Du strahlst", "Du siehst umwerfend aus" oder auch "Wow, schau dir nur diesen Bauch an", schwärmten beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und Matt Poole im Februar 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im März 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

