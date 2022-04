Nicht nur Prinzessin Catharina-Amalia (18) nimmt psychologische Hilfe in Anspruch. Vergangenes Jahr offenbarte die Tochter der niederländischen Königin Máxima (50), dass sie in Therapie ist. Die Prinzessin sei schon als Kind zu einem Psychologen gegangen, da sie während ihrer Schulzeit gemobbt wurde. Auch heute hole sie sich gelegentlich professionelle Hilfe. Wie ihre Mutter nun verriet, war auch Amalias Schwester, Prinzessin Alexia Laurentien (16), bereits bei einem Therapeuten.

Wie Bunte berichtete, habe die Königin im Rahmen der Eröffnung ihrer Stiftung "MIND Us", die Menschen mit psychischen Problemen unterstützen soll, erwähnt, dass auch ihre zweitälteste Tochter bereits psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat. "Amalia hat, wie andere Kinder und auch meine Tochter Alexia, mit Menschen gesprochen, das ist kein Problem", erzählte die 50-Jährige.

Für die Königsfamilie der Niederlande ist es offenbar völlig normal, auch in der Öffentlichkeit über private Themen wie ihre mentale Gesundheit zu sprechen. So offenbarte Máxima, dass auch sie schon in Therapie war. "Wenn du Hilfe brauchst und sie verfügbar ist, solltest du alles tun, was du kannst", fügte sie hinzu.

