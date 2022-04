War das etwa ein Griff ins Fashion-Klo? Kim Kardashian (41) ist seit Jahren für ihren äußerst außergewöhnlichen Stil bekannt. Zuletzt wurde die Unternehmerin vermehrt kritisiert, da sie in den Augen ihrer Fans immer wieder zu ähnliche Looks trug. Doch auch bei einem aktuellen Outfit bricht ihre Community nicht gerade in Jubelgeschrei aus: Kim spaltete mit einem zerrissenen Jeans-Look die Meinung ihrer Follower!

Via Instagram veröffentlicht die 41-Jährige Fotos von sich, auf denen sie einen ziemlich gewagten Look zur Schau stellt. Zu einer Korsage kombiniert sie eine zerrissene Hose. Bei diesem Outfit sind ihre Supporter aber nicht gerade aus dem Häuschen. Vielmehr stellen sich einige die Frage: Wie ist Kim nur in diese Hose gekommen? "Was glaubst du, wie lange sie gebraucht hat, um diese Jeans anzuziehen?" oder "Ok, aber wie lästig war es, die anzuziehen...?", kommentieren unter anderem zwei Fans schmunzelnd.

Andere User schmunzeln eher darüber, dass dieser Look nicht ganz so hochwertig aussieht. "Kimmy hat bei Shein bestellt" oder "Du hast also kein Geld, um richtige Jeans zu tragen", zeigen sich manche Follower im Netz amüsiert. Was sagt ihr zum Outfit der vierfachen Mutter? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Kim Kardashian auf der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

