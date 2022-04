Das lässt Carina nicht auf sich sitzen! Die Bloggerin ist gerade ganz frisch bei Love Island in die Villa gezogen und mischte die Karten dort als Granate noch einmal neu auf. Dabei warf sie ein Auge auf Bocc, der jedoch eigentlich größeres Interesse an Sandrine hat und Carina daraufhin einen Korb gab. Das zerrte ziemlich an ihrem Selbstbewusstsein – jetzt suchte Carina erneut das Gespräch mit Bocc!

Im Zweier-Interview rollte Carina das Thema noch einmal neu auf. "Puh, haben wir das nicht schon geklärt?", reagierte Bocc daraufhin genervt. Das sorgte dafür, dass der 23-Jährigen die Hutschnur platzte! "Sorry, haben wir nicht. Aber schön, dass du denkst, dass alles geklärt wäre! Du kannst nicht zwei Stunden mit mir reden und dann sagen 'ne'", wetterte sie daraufhin und machte deutlich, dass sie von seiner Herangehensweise ziemlich enttäuscht ist.

Bocc war von diesem Ausbruch sichtlich überrascht und rechtfertigte sich, dass er den Korb sehr wohl deutlich gemacht habe. "Ich schwöre, du bist so ein Lügner, das hast du nicht gesagt, du bist fake, alter", rief Carina daraufhin wütend und kehrte Bocc den Rücken zu.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner Bocc und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI/Thomas Reiner Bocc und Carina beim "Love Island"-Einzeldate

RTLZWEI/Thomas Reiner Carina, "Love Island"-Granate 2022

