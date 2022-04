Wer hat einen Platz im Halbfinale verdient? Am Samstagabend ist die vierte Show von insgesamt sechs The Masked Singer Folgen live bei ProSieben zu sehen. Ein weiterer spektakulärer Abend für die beiden Rateteam-Stars Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48)! Aber letztendlich entscheiden die Zuschauer, welcher Star am Ende des Abends seine Maske fallen lassen muss. Sieben Masken sind noch übrig – wer ist euer Favorit und sollte weiter performen?

In der letzten Folge zeigte der Mann unter dem Gorillas-Kostüm sein Talent. Mit einem spektakulären Auftritt und einer beachtlichen gesanglichen Leistung gab er Bon Jovis Hit "Livin on a Prayer" zum Besten. Auch in der letzten Woche brachte die Discokugel mit ihrer Gesangseinlage erneut die Bühne zum Funkeln. Sie sang den Cat Stevens (73)-Song "Wild World" – gefolgt von der nächsten Hammer-Performance des Zebras. Die weibliche Zebra-Kostüm-Trägerin sorgte mit ihrer sanften Stimme und den gut gelungenen hohen Tönen zum Song "Rise Up" für einige Gänsehautmomente. Der Dornteufel überzeugte besonders mit seiner Wandelbarkeit und präsentierte eine Country-Style angehauchte Version von "Man on a Mission".

Wieder auf der richtigen Spur: Nach dem Text-Aussetzer in der letzten Woche sang die Frau unter der Seestern-Maske in Folge drei selbstbewusst und textsicher den Song "Fame". Auch der Auftritt der Galax’Sis-Lady war nach der krankheitsbedingten Pause in der letzten Folge eine schwungvolle Leistung. Unter der Ork-Maske mag kein Profi versteckt sein, aber ein echtes Fremdsprachentalent! Das sind alle übrigen Talente, die bei "The Masked Singer" noch um den Pokal kämpfen. Nun seid ihr gefragt: Wer hat sich einen Platz im Halbfinale verdient und sollte eine Runde weiter kommen?

ProSieben/Julia Feldhagen Der Gorilla bei "The Masked Singer" während seinem Auftritt

ProSieben/Julia Feldhagen Galax’Sis Lady auf der Bühne bei "The Masked Singer"

ProSieben/Julia Feldhagen Der Ork bei "The Masked Singer" während seinem Auftritt

