Bald sind es nur noch sieben Paare! Am heutigen Freitagabend läuft die siebte Show von Let's Dance. In den vergangenen Wochen wurde die beliebte Tanzsendung immer wieder von gesundheitlichen Ausfällen überschattet. Doch wie auch bereits in der vergangenen Woche sind dieses Mal alle Profitänzer mit ihren Promis fit und können ihre Performances zum Besten geben. Promiflash möchte von euch wissen: Welches Tanzpaar hat sich besonders in euer Herz getanzt?

Im Rennen sind noch Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41). Auch Christina Luft (32) und Mike Singer (22) sind noch dabei, die Freitagabend genauso wie Renata Lusin (34) und Mathias Mester (35) einen Jive aufs Tanzparkett zaubern werden. Timur Ülker (32) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev versuchen, die Zuschauer mit einem Wiener Walzer zu überzeugen. Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) tanzen einen Charleston. Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) geben eine Salsa zum Besten. Kathrin Menzinger (33) und René Casselly (25) tanzen einen Tango, während Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) eine Rumba zu "I Just called to say I love you" von Stevie Wonder (71) performen.

In der vergangenen Folge fiel der Jury vor allem auf, dass Mathias inzwischen sehr verkopft an die Tänze herangeht. Für seine Rumba mit Renata erhielt der Ex-Leichtathlet nur 16 Punkte. Im Promiflash-Interview versicherte der Sportler, dass er das Tanzparkett am Freitagabend aber wieder "rocken" werde. "Wir werden alles geben, dass uns das nicht noch mal passiert", betonte der 35-Jährige.

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Getty Images Timur Ülker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

