Lena Meyer-Landrut (30) liebt es, sich zu verwandeln! Als The Voice Kids 2013 erstmals in Deutschland lief, gehörte die Musikerin bereits zu den Coaches. Nach der vierten Staffel legte die Brünette eine kleine Pause ein, bevor sie 2019 in ihren roten Drehstuhl zurückkehrte. Aktuell läuft die zehnte Staffel im Fernsehen, in der die Niedersächsin wieder mit von der Partie ist. Neben ihrer Expertise als Künstlerin glänzte Lena auch stets mit ihren Looks – und die variierten in den vergangenen neun Jahren total!

2013 trat die Siegerin des Eurovision Song Contest 2010 noch recht unschuldig auf. Mit langer brauner Mähne saß sie erstmals in ihrem Drehstuhl und coachte ihren Schützling Tim auf den zweiten Platz. Im Jahr darauf wagte Lena dann eine große Veränderung: Ihre Haare erstrahlten plötzlich in einem frechen Kupferrot, zudem trug sie einen geraden Pony. Die wilde Farbe verschwand in der dritten Staffel wieder und die "Satellite"-Interpretin setzte erneut auf ihre dunklen Locken, die sie auch ein Jahr später noch präsentierte.

2019 feierte Lena nach zwei Jahren ihr Comeback bei "The Voice Kids" – und zwar mit einem neuen Look! Ihre lange Wallemähne war verschwunden, stattdessen zeigte sich die Musikerin mit einem kurzen Bob. Diesem Styling blieb sie für eine weitere Staffel treu. In der aktuellen Season strahlt Lena hingegen wieder mit langen Haaren in die Kamera.

SAT.1/André Kowalski Henning Wehland, Lena Meyer-Landrut und Johannes Strate bei "The Voice Kids" 2014

SAT.1/André Kowalski Lena Meyer-Landrut 2015 bei "The Voice Kids"

SAT.1/Richard Hübner Sasha, Lena Meyer-Landrut und Mark Forster bei "The Voice Kids" 2016

SAT.1/André Kowalski Lena Meyer-Landrut 2019 bei "The Voice Kids"

SAT.1/André Kowalski Lena Meyer-Landrut 2020 bei "The Voice Kids"

SAT.1/André Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

