Iggi Kelly fliegen die Mädchenherzen regelrecht zu. Patricia Kellys (50) Sohn wurde 2017 einer breiten Masse bekannt, als er sich mit seiner gefühlvollen Stimme bis ins Halbfinale von The Voice Kids gesungen hatte. Seitdem freut sich der 16-Jährige auch über immer mehr Follower. Mittlerweile folgen ihm fast 75.000 User auf Instagram – viele davon sind weiblich. Doch hat Iggi eigentlich eine Freundin? Promiflash hat bei ihm nachgehakt!

Promiflash sprach mit dem Musiker bei den diesjährigen Bunte New Faces Awards in Berlin. Auch wenn Iggi noch nicht allzu lange im Geschäft ist, weiß er bereits ganz genau, was er mit der Öffentlichkeit teilen möchte – und was nicht. Angesprochen auf seinen Beziehungsstatus entgegnete er: "Ob ich eine [Freundin] habe oder nicht, das sage ich nicht, das möchte ich privat halten."

In einem älteren Promiflash-Interview verriet der Blondschopf dafür immerhin, wie seine Traumfrau sein muss: "Ich kann nicht sagen, dass ich Mädchen süßer finde, wenn sie blaue Augen haben oder blonde Haare." Bei Iggi kommt es viel mehr auf die inneren Werte an: "Es muss der Charakter stimmen und der Typ muss stimmen."

Actionpress/ United Archives GmbH Iggi Kelly, Sänger

Anzeige

Actionpress/ United Archives GmbH Iggi Kelly bei The Dome 2018

Anzeige

Instagram / iggikelly_official Iggi Kelly, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de