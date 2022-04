Seit einigen Wochen läuft bereits die beliebte RTL-Tanzshow Let's Dance über die deutschen Bildschirme. Dabei geben jeden Freitag bekannte deutsche Promis und ihre Profitänzer ihr Können zum Besten – darunter in diesem Jahr auch der Ex-Leichtathlet Mathias Mester (35), der in der ersten Show von seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (34) auserwählt wurde. Das Tanztraining stellt jede Woche aufs Neue eine körperliche Herausforderung dar, auch für Profisportler Mathias. Überraschend teilte er Promiflash allerdings mit, dass er während des Trainings ständig Hunger habe!

Während der Vorbereitungen für die kommende Show kann es schon mal zu einer Trainingszeit von bis zu neun Stunden am Tag kommen, bei denen die Promis körperlich und Fitness-technisch an ihre Grenzen gebracht werden. Mathias stellt fest: "Also, ich spüre Muskeln an Stellen, wo ich vorher gar nicht wusste, dass dort welche sind". Dabei ist es nicht verwunderlich, dass diese Anstrengung sich auch auf der Wage bemerkbar macht. Ein freudiger Nebeneffekt, der den meisten zugutekommt, sollte man meinen: Doch Matthias verriet Promiflash im Interview lachend: "Ich habe das Tanzen echt unterschätzt, es ist mega-anstrengend. Und ich habe ständig Hunger."

Bei Mathias Tanzkollege Mike Singer (22), der bereits stolze sechs Kilo abgenommen hat, scheint das Training allerdings sichtbare Spuren zu hinterlassen und lässt Pfunde purzeln. Allerdings lässt sich Mathias davon nicht aus der Ruhe bringen und scheint das steigende Hungergefühl sogar mit Humor zu nehmen. Vielleicht gelingt Mathias ja die Sensation, denn er witzelte: "Am Ende bin ich der erste Kandidat, der hier eher zu- als abnimmt."

RTL / Stefan Gregorowius Mathias Mester bei "Let's Dance"

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Mathias Mester, Kandidat bei "Let's Dance" 2022

