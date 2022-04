Damit haben die GZSZ-Fans sicher nicht gerechnet! Zuletzt war Oliver Franck (46) 2018 in seiner Rolle als Martin Ahrens in der beliebten Daily zu sehen. Der Serienanwalt wurde damals von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 61) dazu gedrängt, den Kolle-Kiez zu verlassen, nachdem er seine Ex-Frau Nina (Maria Wedig, 38) erneut geschlagen hatte. Doch nun kehrt Martin überraschend nach Berlin zurück und versucht, den Kontakt zu seiner Familie wieder herzustellen.

Im Interview mit RTL verrät Darsteller Oliver, was seine Figur zurück in den Kolle-Kiez führt. "Martin hat durch seine Aggressionen alles verloren. In seiner Hilflosigkeit sucht er die Nähe seiner Familie", plaudert der 46-Jährige aus. Der Serienanwalt habe nach seiner Flucht aus Berlin versucht, an sich zu arbeiten und ein neues Leben aufzubauen – das sei jedoch gescheitert.

Für Oliver ist es nicht das erste Comeback in der Serie. Ende 2018 schlüpfte der Schauspieler für einen Gastauftritt wieder in seine Rolle, nachdem er die Daily zu Beginn desselben Jahres verlassen hatte. Wie lange der Seriendarsteller dieses Mal im Kolle-Kiez sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Anzeige

RTL Nina Ahrens (Maria Wedig) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

Anzeige

RTL Martin Ahrens (Oliver Franck) bei GZSZ

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Oliver Franck, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de