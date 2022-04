Die The Only Way Is Essex-Beauty Lauren Goodger (35) erwartet im Moment zum zweiten Mal Nachwuchs: Kurze Zeit nach der Ankunft ihres ersten Kindes Larose wurde die Britin erneut von ihrem On-off-Freund Charles Drury schwanger. Die erste Geburt lief für die Influencerin aber alles andere als entspannt ab – und deshalb macht sie sich schon jetzt Sorgen vor der zweiten: Lauren hat große Angst vor der bevorstehenden Entbindung!

In ihrer Instagram-Story verlieh Lauren ihren Ängsten jetzt Ausdruck. "Ich liege hier, bin supermüde, hätte vor zweieinhalb Stunden schlafen müssen und alles, woran ich denken kann, ist die Geburt", meldete sich die 35-Jährige nun im Netz zu Wort und fügte hinzu: "Ich habe schon eine Geburt hinter mir und muss das alles noch einmal durchmachen. Ich habe Angst." Der errechnete Entbindungstermin rücke zudem immer näher, denn im Moment sei sie im siebten Monat.

Trotz ihrer Furcht wolle Lauren ihr zweites Kind im Rahmen einer Hausgeburt in den eigenen vier Wänden zur Welt bringen. "Ich bin im Moment einfach überwältigt – ich habe solche Angst, weiß aber auch, dass ich stark bin und das schaffe", fasste die werdende Zweifachmutter ihre Gefühlslage zusammen.

