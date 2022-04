Wer versteckte sich unter der Maske? Zurzeit stürzt die sechste Staffel von The Masked Singer die Zuschauer wieder in einen Ratewahn! Neben der Jury um Rea Garvey (48) und Ruth Moschner (45) saß in der heutigen Folge auch Linda Zervakis und mutmaßte, welche Stars die geheimen Sänger waren. Doch eine Maske musste heute fallen gelassen werden: Dieser Promi verbarg sich hinter Galax'Sis!

Nach der ersten Runde mussten die Kostüme des Seesterns, des Orks und Galax'Sis als Wackelkandidaten noch einmal antreten und sich bei einem zweiten Song beweisen. Schlussendlich entschieden jedoch die Zuschauer, dass Galax'Sis raus ist und die Hüllen fallen lassen muss – darunter versteckte sich Sängerin Joana Zimmer (39)! Zuvor hatte die Jury schon auf unter anderem Victoria Swarovski (28) oder Malena Ernman getippt.

Die Sängerin hatte es bei der Show besonders schwer: Denn sie ist von Geburt an blind. "Das Schwierigste war, dass man innen blind und taub ist. Man hat die Ohren zu, man hat die Augen zu", schilderte sie kurz nach der Enthüllung. Dennoch ist sie froh, an der Show teilgenommen zu haben: "Es war eine tolle Erfahrung, aber jetzt freue ich mich, wieder ich zu sein."

