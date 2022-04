Timur Ülker (32) meldet sich zu seinem Let's Dance-Rauswurf. Der GZSZ-Darsteller und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev mussten die Show am vergangenen Freitag verlassen. Sie bekamen für ihren Wiener Walzer zu dem Song "Sex On Fire" von Kings of Leon magere 19 Punkte. Da zudem nicht genug Zuschauer für sie angerufen haben, ist ihr Traum, "Dancing Star 2022" zu werden, geplatzt. Kam die Entscheidung für Timur überraschend?

Im "Exclusiv Spezial" mit Frauke Ludowig (58) erzählte der Schauspieler, dass er zunächst ein wenig geschockt gewesen sei: "Dass wir rausfliegen, habe ich jetzt nicht kommen sehen." Ihm sei aber bewusst gewesen, dass seine Leistung nicht die beste war. "Ich habe einen Schrittfehler gemacht und dann wusste ich schon, das ist doof", verriet der 32-Jährige.

Trotzdem versucht Timur, aus dem Ganzen auch etwas Positives zu ziehen. "Manchmal ist es so im Leben. Man gewinnt, man verliert. Es sind nicht die Gewinne, sondern eher die Niederlagen, an denen man wächst", fasste der zweifache Vater zusammen.

