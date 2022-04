Wie kommt seine Familie damit zurecht? Credo La Marca nimmt zurzeit bei Temptation Island teil. In der Show wollen er und seine Freundin Elli Loretta ihre Beziehung dem TV-Treuetest unterziehen. Die Dresdnerin hat früher als Escort-Girl gearbeitet – was für das Paar mitunter ein Problem ist. Doch wie sieht Credos Familie den Ex-Job seiner Liebsten? Promiflash verrieten die zwei jetzt, was Sache ist.

"Das Verhältnis hat sich sehr stark ins Positive verändert", freute sich Credo im Gespräch mit Promiflash. Anfangs habe die Vergangenheit seiner Freundin zwar für Irritationen gesorgt. Doch diese Zeiten seien längst vorbei, versicherte der 25-Jährige: "Sie verstehen sich super. Meine Eltern haben kein schlechtes Bild mehr von Elli." Seine Liebste sieht das genauso: "Mit seiner Familie aus Dresden verstehe ich mich gut, seine Schwester ist auch toll. Den Bruder kenne ich nicht, aber er wohnt auch im Ausland."

"Ich stehe zu mir und dem, was ich in meinem Leben bisher gemacht hab", zeigte sich Elli selbstbewusst. Sie finde es in Ordnung, wenn Credo ihre Vergangenheit thematisiere, doch sein Misstrauen ärgere sie etwas: "Dass er mir deswegen weniger vertraut hat, fand ich nie gerechtfertigt."

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Credo, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Elli, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Anzeige

Überrascht es euch, dass Credos Eltern so gut damit klarkommen? Ja, schon etwas... Nein, eigentlich gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de