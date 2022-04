So hat man Joachim Llambi (57) noch nie gesehen! Bei Let's Dance schweben Kandidaten wie Mathias Mester (35), Amira Pocher (29) oder Mike Singer (22) momentan wöchentlich über das Parkett und versuchen ihr Tanztalent unter Beweis zu stellen. In der siebten Folge kam noch eine weitere Herausforderung auf die Promis zu. Gemeinsam mit den Juroren gaben die Kandidaten und Profitänzer eine weitere Performance in drei Jury-Teams zum Besten. Vor allem Joachim Llambis sonderbaren Auftritt haben die Fans total gefeiert!

Der sonst so gefürchtete Tanzexperte hat mit seiner Team-Performance nicht nur für Standing Ovations im Tanzsaal gesorgt, sondern auch viele Fans vor den Bildschirmen zum Schmunzeln gebracht – denn für seinen Gruppentanz hat sich der 57-Jährige eine ganz besondere Performance überlegt. Samt pinkem Pailletten-Anzug und blonder Haarpracht hatte Llambi die 70er-Jahre Schlagerhits seiner Tanzeinlage mit Lippenbewegungen dargeboten.

Die Fans der Tanzshow haben sich nach Llambis Auftritt total über die ausgelassene Darbietung des gebürtigen Duisburgers im Netz amüsiert. "Wer sind Sie und was haben Sie mit Herrn Llambi gemacht?", "Der Auftritt war absolut unbezahlbar" und "Was ist hier gerade passiert?", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte des offiziellen "Let's Dance"-Accounts. "Da steckt doch tatsächlich ein Clown im Llambi", ist sich ein anderer Nutzer sicher.

Getty Images Joachim Llambi

RTL / Stefan Gregorowius Joachim Llambis Jury-Tanz bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

