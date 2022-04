Jennifer Lange (28) probiert einen neuen Look aus! Im Netz zeigt sich die einstige Bachelor-Siegerin meist in legeren, sportlichen Outfits. Immerhin gibt sie darin regelmäßig ihre Zumba-Moves zum Besten – obwohl die Kritik für die Bewegungskünste oftmals mau ausfällt. Jetzt präsentierte sich die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin aber ganz ungewohnt: Jenny stylte sich um und ist mit ihrem glamourösen Look fast nicht wiederzuerkennen!

Via Instagram teilte die 28-Jährige einen Clip, in dem sie ihre Transformation zeigte. Mit starkem Make-up, geföhnten Haaren und Pony verwandelte sich Jenny in eine wahre Glamour-Queen. Die Reality-TV-Bekanntheit kann es selbst kaum fassen, wie anders sie aussieht. "Hättet ihr mich nach diesem Umstyling wiedererkannt?! Crazy oder?", staunte sie – scheint aber auch Gefallen daran zu finden: "Vielleicht überleg ich's mir noch mal mit dem Pony."

Von ihren Influencer-Kollegen bekommt Jenny ebenfalls eine Menge Zuspruch. "Oh mein Gott, heftig siehst du aus", kommentierte unter anderem Ex-Köln 50667-Darstellerin Maddy Nigmatullin (26). Dem schloss sich auch Reise-Bloggerin Yvonne Pferrer (27) an und schrieb: "Wow, du bist so wandelbar!"

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im Dezember 2021 in Südafrika

Instagram / jenniferlange Jenny Lange, Ex-Bachelor-Siegerin

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

