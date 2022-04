Wie die Mutter, so die Tochter? Das trifft wohl auf Georgina Fleur (32) und ihren Nachwuchs zu! Letztes Jahr bekam die Reality-TV-Bekanntheit von Kubilay Özdemir ihr erstes Baby und lebt seitdem allein mit dem Kind in Dubai. Immer wieder sorgt das Ex-Paar für Negativschlagzeilen. Kürzlich verpasste der Unternehmer der Influencerin sogar ein blaues Auge. Doch trotz des furchtbaren Vorfalls versucht Georgina ihrer Tochter eine gute Mutter zu sein. Jetzt gab sie ihren Followern wieder einen Einblick in ihr Leben mit Baby: Ihr Mädchen ist ganz verrückt nach Schuhen!

Auf Instagram postete Georgina ein Video, wie sie in ihrer Wohnung auf der Suche nach ihrer Tochter ist. Lange muss die rothaarige Beauty nicht suchen. Ihre Kleine saß nämlich – wie wohl schon häufiger – vor Mamas Schuhschrank und schien gar nicht genug von ihren High Heels zu bekommen. "Die Kleine liebt Schuhe", verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin – und teilt damit offenbar dieselbe Vorliebe wie ihre Mama. Denn Georgina hat davon eine ganze Menge, wie die Videoaufnahmen beweisen.

Diese unbeschwerten Momente scheint Georgina vor allem aktuell sehr zu genießen. In einem Interview mit Bild gab sie preis, dass ihre Kleine mit im Raum gewesen war, als sie von Kubilay verprügelt wurde. "Ich denke, sie wird das vergessen, aber sie war schon sehr weinerlich", ließ sie das Geschehene Revue passieren. Georgina plane auch erst mal nicht, ihrer Tochter von der Attacke zu berichten. "Ich würde ihr das erst mal nicht erzählen, wann wird sie das verstehen? In zehn Jahren? Bis dahin rückt es vielleicht in den Hintergrund", meinte sie.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter mit Schuhen

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter, April 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im März 2022 in Dubai

