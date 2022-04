Wie die Mutter, so die Tochter! Khloé Kardashian (37) und ihre Tochter True (3) sind ein Herz und eine Seele. Die Kleine teilt die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit mit ihrem Ex Tristan Thompson (31). Im Netz postet sie regelmäßig niedliche Schnappschüsse von ihr. Jetzt strahlten die beiden aber bei einer Premiere um die Wette: Khloé und True waren zusammen auf dem roten Teppich!

Schon bald startet die neue Show "The Kardashians" über den Kardashian-Jenner-Clan. Zur Premiere der Serie versammelte sich die ganze Familie bei einem Event – und auch True war dabei! Im Partnerlook posierte das Mutter-Tochter-Gespann auf dem roten Teppich. Während Khloé ein figurbetontes Satinkleid in einem Beige-Ton trug, verzauberte ihr Töchterchen in einem locker sitzenden Kleid, das in der gleichen Farbe war. Dabei ließ True während des Fotoshootings nicht locker von der Hand ihrer Mama.

Khloés Tochter ist es schon gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Erst kürzlich postete die Beauty süße Bilder von True, die sie offenbar selbst geschossen hat: Mit blauem Lidschatten und roten Lippen zog die Dreijährige einen Schmollmund. "Kann True mein Make-up machen?", witzelte ein Fan begeistert unter den Bildern.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

ActionPress Khloé Kardashian und Tochter True bei einer Premiere, April 2022

Instagram / khloekardashian True Thompson, April 2022

