Daniela Büchner (44) lässt sich nicht von Hatern den Tag vermiesen! Die Goodbye Deutschland-Auswanderin teilt immer mal wieder ganz private Einblicke aus ihrem Alltag im Netz. Bei über 300.000 Tausend Instagram-Followern muss die Fünffach-Mama dabei auch immer wieder mit harter Kritik umgehen. Davon hat die Promi Big Brother-Kandidatin mehr als genug. Im Netz macht sie ihren Hatern nun eine Ansage.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Danni nun ein Bild von ihrer Kehrseite, auf dem sie oberkörperfrei im Pool vor einer traumhaften Strandkulisse zu sehen ist – die Internet-User haben dabei freie Sicht auf ihren Hintern. "Es gibt Menschen, die meinen, ich darf mich in 'meinem Alter' so nicht zeigen, als 'Mutter' so nicht zeigen", schrieb die 44-Jährige unter dem Bild und erklärte fest entschlossen, ihr Leben so leben zu wollen, wie sie es für richtig hält. Dabei will die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin auch andere Frauen motivieren. "Macht, was euch glücklich macht und hört nicht auf andere", fügte sie in Großbuchstaben hinzu. Reagieren können die Nutzer jedoch nicht – die Kommentarspalte unter dem Post hat die Wahl-Mallorquinerin nämlich deaktiviert.

Bereits im letzten Jahr machte Danni ihrem Ärger Luft, nachdem sich eine Menge fieser Hass-Nachrichten unter einem Bikini-Schnappschuss von ihr getummelt hatten. "Zieht man den Bauch ein, heißt es gleich 'Du hast dich schlanker geschummelt', lässt man den Bauch hängen, heißt es 'Du bist ganz schön fett, schäm dich'", ärgerte sie sich.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im April 2022

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im März 2022

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Realitystar

