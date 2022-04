Bald ist es so weit! Es wird vermutlich das Event des Jahres: Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) geben sich das Jawort. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und die Gäste trudeln so langsam in die Location in Palm Beach ein. Kurz vor der großen Zeremonie wurde der Sohn von Victoria (47) und David Beckham (46) noch gesehen: So lässig ist Brooklyn an seinem Hochzeitstag unterwegs!

Paparazzi lichteten den 23-Jährigen am Ort des Geschehens ab: In einem Golf Cart düste er über das Gelände und hatte einen kleinen Hund an Bord! Dieser schmiegte sich an das weiße Hemd des Models, während er entspannt das Gefährt lenkte. Die Hochzeit wird später auf dem Anwesen von Nicolas Eltern stattfinden.

Auch Brooklyns jüngerer Bruder Cruz (17) ist schon da und zeigt sich total lässig: Er fährt ebenfalls in einem Golf Cart umher und trägt dabei einen entspannten blauen Hoodie mit Jogginghose, bevor es mit der Trauung losgeht.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

MEGA Brooklyn Beckham an seinem Hochzeitstag

MEGA Cruz Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham im April 2022

