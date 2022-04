Es dauert nicht mehr lange, bis die Hochzeitsglocken läuten! Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) sind seit Ende 2019 ein Paar. Nur wenige Monate später haben die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und sich verlobt. Seitdem warten ihre Fans gespannt auf die große Hochzeit der beiden – diese findet am Samstag endlich statt. Und die Vorbereitungen auf den großen Tag von Brooklyn und Nicola laufen deshalb auf Hochtouren!

Wie Daily Mail berichtet, befindet sich die Organisation der 3,6 Millionen Euro teuren Hochzeit in den letzten Zügen. Und diese ging nicht spurlos an dem 23-jährigen Ehemann in spe vorbei: Auf Paparazzibildern sieht der älteste Sohn von David Beckham (46) ziemlich erschöpft und müde aus. Kein Wunder, denn schon am Donnerstag erreichten etliche Trucks mit riesigen Zelten, Deko und Hochzeitsutensilien das Anwesen von Nicolas Eltern – den Ort der Feierlichkeiten.

Dass die beiden für ihre Hochzeit so auftrumpfen, dürfte die Fans nicht überraschen – immerhin ist ihre Gästeliste mit hochrangigen Namen bestückt. So sollen unter anderem die Schauspielerin Eva Longoria (47), der Star-Koch Gordon Ramsay (55), das Model Gigi Hadid (26) sowie Nicolas enge Freundinnen Sofia (23) und Nicole Richie (40) eingeladen sein.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

brooklynbeckham / Instagram Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Oktober 2021

