Ein bekanntes Gesicht kehrt zu Rote Rosen zurück! Seit November 2006 wird die Serie nachmittags im Ersten ausgestrahlt. In der Zeit sind viele neue Schauspieler zum Cast dazugestoßen, andere wiederum haben die beliebte Sendung verlassen. Doch jetzt feiert ein alter Bekannter sein Comeback bei "Rote Rosen": Marcus Bluhm, der einst die Rolle des Malte Neumann verkörperte, kehrt in der 20. Staffel zu der Sendung zurück!

Das kündigte der Sender Das Erste jetzt in einer Pressemitteilung an. Marcus spielte bei "Rote Rosen" bereits in der zehnten Staffel von 2013 bis 2014 mit. Darin verkörperte er den Piloten Malte Neumann, der auch durch einen Hang zu illegalen Geschäften auffiel. Vor acht Jahren verließ seine Rolle Lüneburg, nachdem sie dabei half, den Kriminellen Juri Petrov zu fassen. Mit Maltes Rückkehr in die Serienhandlung soll auch Petrov aus dem Gefängnis entlassen werden... Ob Marcus' Figur erneut der Kriminalität verfallen wird? Voraussichtlich wird Marcus in der Serie ab Anfang Juli zu sehen sein.

Während Marcus zur Serie zurückkehrt, dürfen sich Zuschauer ab Mai auch auf ein ganz neues Gesicht freuen: Dann stößt nämlich Theresa Hübchen zum Cast dazu. Die Schauspielerin wird die Rolle einer alleinerziehenden Mutter namens Sandra verkörpern.

ARD/Thorsten Jander Der Hauptcast der 19. Staffel von "Rote Rosen"

ARD/Thorsten Jander Marcus Bluhm, Schauspieler

ActionPress Theresa Hübchen, Schauspielerin

