Es ist ein schwerer Tag für die britische royale Familie. Am 9. April 2021 verstarb Prinz Philip (✝99) im Alter von 99 Jahren. Um dem Prinzgemahlen die letzte Ehre zu erweisen, versammelten sich erst Ende März viele Mitglieder des britischen Königshauses und der restliche Hochadel Europas zu einer großen Gedenkfeier. Auch heute, dem ersten Todestag von Prinz Philip, trauern die Royals um den Verstorbenen.

Anlässlich des ersten Todestages teilte die royale Familie eine rührende Videomontage auf dem offiziellen Instagram-Account des britischen Königshauses. In dem über zweiminütigen Clip werden einige bedeutende Momente aus dem Leben von Philip hervorgehoben – darunter auch die Kindheit des Verstorbenen, das gemeinsame Leben mit Queen Elizabeth II. (95) oder der Geburt ihrer gemeinsamen Kinder. Im Hintergrund des Videos wurde ein bewegendes Gedicht eingesprochen, das für den Tod des Prinzen verfasst wurde.

Neben seiner Familie wird Prinz Philip auch in den Herzen der royalen Fans weiterleben – das machen die Kommentare unter dem Beitrag deutlich. "Seine Königliche Hoheit wird immer in Erinnerung bleiben. Meine Gedanken und Gebete sind heute bei der Majestät" und "Prinz Philip wird so sehr vermisst, aber sein Vermächtnis wird weiterleben", gedenken die Nutzer.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Getty Images Prinz Philip (†99)

Getty Images Prinz Philip bei einer Kutschfahrt 2013

