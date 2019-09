Greta Thunberg ist derzeit in aller Munde – dabei ist ihre Mama schon lange vor ihr bekannt! Seit August 2018 demonstriert die Schülerin für die Umwelt und löste mit ihrer "Fridays for Future"-Bewegung globale Aufmerksamkeit für das Klima aus. Doch was viele nicht wissen, vor zehn Jahren sorgte schon ihre Mutter für Aufsehen: Malena Ernman trat 2009 beim Eurovision Song Contest an!

Auf der offiziellen Website des ESCs lüftet ARD das Geheimnis um Gretas Mama. Malena ist eine berühmte schwedische Sängerin und trat mit "La Voix" in Moskau für Schweden beim Song Contest an. Obwohl die heute 48-Jährige nur den 21. Platz belegte, tat das ihrer Karriere keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Schwedin hatte sogar schon Auftritte in Deutschland.

Doch mit ihrer damaligen Performance steht Malena aktuell weit im Schatten ihrer Tochter. Erst kürzlich verblüffte die 16-Jährige nämlich Menschen auf der ganzen Welt mit ihrer Wutrede beim UN-Klimagipfel. Auch Stars wie Leonardo DiCaprio (44) oder Chris Hemsworth (36) unterstützen Greta bei ihrem Kampf für ein besseres Umweltbewusstsein.

Getty Images Malena Ernman beim ESC 2009

Anzeige

Getty Images Greta Thunberg, Klimaaktivistin

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Hollywood-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de