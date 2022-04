War Shawn Mendes' (23) Arbeitspensum der Grund für das Liebes-Aus mit Camila Cabello (25)? Im November 2021 gaben die beiden Musiker nach über zwei Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Das Ende ihrer gemeinsamen Zeit verarbeitete der Sänger in seinem Song "When You're Gone". Auch Camila brachte nun einen Herzschmerz-Track auf den Markt und gibt darin womöglich Hinweise: Arbeitete Shawn zu viel und lieferte damit den Trennungsgrund?

In ihrem Lied "La Buena Vida" singt die 25-Jährige über einen Partner, der nie bei ihr ist. Unter anderem heißt es darin: "Ich bin aus Versehen glücklich aufgewacht, ich habe vergessen, dass du wieder weg bist." Im Refrain wird Camila sogar noch spezifischer. "Du solltest heute Abend bei mir sein, stattdessen arbeitest du, du arbeitest die ganze Zeit", lautet eine Zeile darin. Ob sich diese Worte an Shawn richten?

Schon Anfang März hatte Camila im Interview mit Apple Music etwas Ähnliches angedeutet. "Ich glaube, im Alter verschieben sich meine Prioritäten. Und ich habe das Gefühl, dass es bei uns beiden so war", hatte sie damals über ihre Trennung von Shawn berichtet. Dennoch fühle sie für den Kanadier "nichts als Liebe".

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met-Gala 2021

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards, 2019

