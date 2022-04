Bei Deutschland sucht den Superstar fliegen die Funken! In der diesjährigen Staffel sorgte Din Omerhodzic schon während des Auslands-Recalls in Italien für Aufsehen. Mit seiner Mitstreiterin Emine Knapczyk landete der Sänger im Bett und wurde eng umschlungen mit ihr erwischt – diese Umarmung sei jedoch angeblich rein freundschaftlicher Natur gewesen. Sein Herz hat er offenbar an eine andere Kandidatin verloren: Tina Umbricht und Din sind jetzt ein Paar!

Via Instagram machten die beiden ihre Liebe offiziell. Dazu teilte die 23-Jährige einen Clip mit niedlichen Szenen, in denen sie turtelnd und knutschend mit Din zu sehen ist. "Der erste Mann, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich liebe dich!", schwärmte sie zu dem Video. Und auch der 24-Jährige zeigte sich im Netz nicht weniger verliebt. Zu einem Paarfoto titelte der Medizinstudent: "Ich liebe dich."

Aber auch wenn sie sich nun privat gefunden haben, bleiben die beiden bei DSDS weiterhin Konkurrenten. Din und Tina haben es beide unter die Top-10 geschafft und werden am Samstag bei den Live-Shows zu sehen sein. Dieser Spagat gelang vor ihnen allerdings auch schon Kandidaten wie Sarah Engels (29) und Pietro Lombardi (29), die sich während des Formats ebenfalls verliebt hatten.

RTL / Stefan Gregorowius Din Omerhodzic, Kandidat bei DSDS 2022

Instagram / tinaumbricht Tina Umbricht und Din Omerhodzic, DSDS-Kandidaten

Instagram / tinaumbricht Din Omerhodzic und Tina Umbricht, DSDS-Teilnehmer

