Bei Andrea Berg (56) purzeln die Kilos! Seit 30 Jahren steht die Schlagersängerin inzwischen auf der Bühne und begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit einer spektakulären Bühnenshow. Für ihre Fitness, die insbesondere auf Tour gefragt ist, arbeitet die Musikerin hart. Auch jetzt brachte sie sich wieder top in Form: Andrea hat jetzt in zehn Wochen zehn Kilogramm abgenommen!

"Ich habe gerade zehn Kilo abgenommen – in zehn Wochen. Das war mir ein persönliches Bedürfnis", erzählte die 56-Jährige jetzt im Bild-Interview. Ende Januar habe sich die gebürtige Krefelderin an ihrem Geburtstag auf die Waage gestellt und den Entschluss gefasst, Gewicht zu verlieren. Immerhin fühle sie sich danach wieder wohler in ihrer Haut. "Mein persönlicher Anspruch ist: Wenn ich auf die Bühne gehe, will ich auch Hammer aussehen. Ich will nicht den Bauch einziehen müssen und mich mopsig fühlen." In dieser Hinsicht sei Andrea sehr streng mit sich.

Ihr Mann Uli Ferber würde seine Andrea aber auch mit fünf Kilo mehr auf den Rippen lieben wie eh und je. Trotzdem will die "Du hast mich tausendmal belogen"-Interpretin für ihren Gatten in Form bleiben. "Es ist nun mal nicht sexy, wenn der Uli in meiner Garderobe sitzt und sieht, wie ich mich in meine Bauchweg-Unterhose reinquetsche. Dafür ist mir meine eigene Erotik zu schade", merkte sie an.

Getty Images Sängerin Andrea Berg

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg mit ihren Alpakas, Juli 2020

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und ihr Mann Ulrich Ferber

