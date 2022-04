Können sich die Fans auf einen dauerhaften Unter uns-Einsatz von Jo Weil (44) freuen? Seit Anfang April ist der einstige Verbotene Liebe-Darsteller als Dominic Adams in der RTL-Serie zu sehen und scheint sich am Set ziemlich wohlzufühlen. Wie lange genau der gebürtige Frankfurter am Ende Teil des Casts sein wird, ist nicht offiziell bekannt – offenbar ist aber eine Geschichte geplant, die sich über mehrere Monate zieht. Könnte sich Jo vorstellen, seine "Unter uns"-Rolle auch darüber hinaus zu behalten?

"So kurz ist meine Zeit in der Schillerallee ja gar nicht. Dominic ist erst mal für ein paar Monate in der Serie und darf in dieser Zeit eine wirklich schöne Geschichte erleben. Darauf freue ich mich sehr", betonte der 44-Jährige gegenüber Promiflash. Wie es danach weitergeht, sei bis dato noch komplett offen. Jo verriet nur so viel: Er habe aktuell richtig viel Spaß an seiner Arbeit. "Dominic ist ein sehr spannender Charakter. Ich kann und will also von meiner Seite auf keinen Fall ausschließen, dass ihn nicht vielleicht doch irgendwann noch mal die Sehnsucht nach der Schillerallee packt", teaserte er an.

Erst einmal freut sich Jo aber darauf, seine eigenen Szenen genießen zu können – die guckt er sich selbst auf jeden Fall an. "Natürlich freue ich mich darauf, wenn ich mir im TV anschauen kann, was wir mit so viel Freude gedreht haben", hielt der Schauspieler fest. Pünktlich um 17:30 Uhr werde er das zwar nicht immer schaffen – Zeit fürs Streamen der Episoden plane er aber ein.

TVNOW / Julia Feldhagen Jo Weil, Seriendarsteller

Getty Images Jo Weil als Dominic Adams bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Jo Weil als Dominic Adams bei "Unter uns"

