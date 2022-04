Cathy Hummels (34) meldet sich zu Wort. Am Donnerstag veröffentliche die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Céline Bethmann (23) ein Foto in ihrer Story, das die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln brachte: Das Model hat sich offenbar zum gemeinsamen Abendessen mit Cathys Ehemann Mats Hummels (33) getroffen. Nun reagierte Cathy im Netz auf die neuen Liebesgerüchte über den Vater ihres Sohnes und die Influencerin.

"Heute Abend hab ich ein Dinner-Date mit Ludwig. Es gibt nicht Fleisch und Kartoffel, sondern eine vegane Lasagne a la Mama", schrieb die Kampf der Realitystars-Moderatorin zu einem sexy Schnappschuss von sich auf Instagram. Wie bereits bei vergangenen Schlagzeilen scheint sich die TV-Bekanntheit auch dieses Mal nicht von den Gerüchten über ihren Mann beeindrucken zu lassen.

Wie ein gemeinsamer Freund von Mats und Céline gegenüber Bild erklärte, bahne sich keine Beziehung zwischen dem Fußballer und dem Model an. "Das ist nichts Ernstes. Da wird es auch kein weiteres Treffen geben", teilte der Insider mit. Jedoch sollen die beiden zuvor schon ein Date gehabt haben.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / aussenrist15 Mats Hummel, Fußballstar

Instagram / celinebethmann Model Céline Bethmann

