Kim Kardashian (41) hat ihre Rasselbande wohl nicht auf die gleiche Art und Weise lieb! Was die Erziehung ihrer vier gemeinsamen Kids angeht, sind sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Noch-Ehemann Kanye West (44) nicht immer einig – so erlaubt die Beauty beispielsweise Sachen, die der Rapper strikt verboten hätte. Doch die Schönheit sorgte sogar noch für größere Empörung: Kim verriet, dass sie eines ihrer Kinder besonders gerne hat!

Auf der Website Reddit tauchte nun ein Clip auf, in dem Kim ausplauderte: "Saint ist zufällig mein Lieblingskind." Für ihren Ex Kanye völlig unverständlich – immerhin finde er es nicht gut, wenn Eltern offen zugeben, dass sie eines ihrer Kinder mehr mögen als ein anderes. Kim sieht das hingegen locker: "Ich finde, es ändert nichts daran, es ist die Realität. Ich war ein gutes Jahrzehnt lang selbst der Liebling meiner Mutter." Jetzt habe diese Position allerdings ihre Schwester Kylie Jenner (24) eingenommen.

Kanye allerdings vermutet kein gutes Ende, wenn die Kinder selbst solche Aussagen über sich hören. Und auch ein Großteil von Kims Fans zeigte sich entsetzt. "Kinder merken es, wenn ein Elternteil die Geschwister bevorzugt", twitterte beispielsweise ein Nutzer. Ein weiterer User merkte an: "Sie werden einen guten Therapeuten brauchen. Zu wissen, dass sie – egal, was sie tun – niemals der Liebling sein werden, wird dazu führen, dass sie unsicher sind und ein geringes Selbstwertgefühl haben."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Saint West, 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

