Sie sind zurück auf der Plattform! Im Februar hatte Kanye West (44) seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) öffentlich stark angriffen, weil sie der gemeinsamen Tochter North West erlaubt hatte, Videos bei TikTok hochzuladen. So eine Entscheidung müsse sie mit ihm absprechen. Daraufhin hatte die Unternehmerin die App vom Smartphone der Achtjährigen entfernt. Jetzt luden Kim und North aber wieder einen gemeinsamen Clip hoch.

In dem ersten Video auf dem gemeinsamen TikTok-Account des Mama-Tochter-Duos seit dem Streit bewegen die beiden zusammen mit Kims Nichte Penelope Disick (9), der Tochter von Kourtney (42), die Lippen zum neuen Song "Emo Girl" von Machine Gun Kelly (31). Dazu trugen die drei in Anlehnung an den Titel des Liedes starken schwarzen Lippenstift und verschmierten schwarzen Lidschatten. Unter das Video posteten sie schlicht sechs schwarze Herzen.

Kim hatte sich nach Kanyes Anfeindungen verteidigt und erklärt, dass die Achtjährige nun mal großen Spaß auf der Plattform habe. Außerdem könne sie dort gut ihre Kreativität ausleben. "Kanyes ständige Attacken gegen mich in Interviews und auf Social Media sind viel verletzender als jedes TikTok, das North erstellen könnte", hatte sie deutliche Worte für ihren Verflossenen gefunden.

Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Kim Kardashian North West und Kim Kardashian, Dezember 2019

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

