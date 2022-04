Die Gewinner der Kids' Choice Awards 2022 stehen fest! Am Samstag fand die 35. Verleihung der beliebten Awards in Santa Monica statt – und wurde in diesem Jahr von der Schauspielerin Miranda Cosgrove (28) und dem NFL-Star Rob Gronkowski moderiert. Dabei durften die jüngsten Fans mal wieder für ihre prominenten Favoriten in den Bereichen TV, Film, Musik und Pop-Kultur abstimmen. Und vor allem ein Pärchen hat in diesem Jahr ordentlich abgeräumt.

Tom Holland (25) und Zendaya (25) konnten sich in diesem Jahr zusammen freuen, denn sie wurden als "Beliebtester Schauspieler" und "Beliebteste Schauspielerin" ausgezeichnet – doch das ist noch lange nicht alles. Auch in der Kategorie "Beliebtester Film" haben die Kids für den gemeinsamen Streifen des Pärchens, "Spider-Man: No Way Home", gestimmt.

Derweil wurde America's Got Talent auch in diesem Jahr wieder als "Beliebteste Realityshow" ausgezeichnet. In der Kategorie Musik konnten sich Ariana Grande (28) und Ed Sheeran (31) über die Preise als "Beliebteste Künstlerin" und "Beliebtester Künstler" freuen. Die K-Pop-Stars von BTS wurden in diesem Jahr zur "Beliebtesten Musikgruppe" gekürt – kurz nachdem verkündet wurde, dass die koreanischen Musiker schon bald zum militärischen Wehrdienst antreten müssen.

Anzeige

Getty Images Miranda Cosgrove und Rob Gronkowski auf den Kids' Choice Awards 2022

Anzeige

Getty Images Kids' Choice Awards 2022 in Santa Monica

Anzeige

Getty Images BTS bei den Grammy Awards in Las Vegas, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de