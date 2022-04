Tara Tabitha (29) sieht sich an der Seite eines ebenfalls bekannten Mannes. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin hat in der Liebe einfach kein richtiges Glück. Beim Dschungelcamp schien es ganz so, als würde sich zwischen ihr und Filip Pavlovic (27) etwas anbahnen – am Ende bekam sie aber einen Korb von dem Bachelorette-Boy. Trotzdem hat Tara den Männern noch nicht abgeschworen und ist bereit, sich zu verlieben. Der passende Partner ist zwar noch nicht gefunden – Tara weiß aber: Ihr Traummann sollte prominent sein.

Im Gespräch mit Promiflash betonte die Österreicherin, dass sie viele Avancen bekommt. Vor allem auf Instagram flattern so einige Angebote in ihren Posteingang. "Aber was Interessantes war noch nicht dabei. Ich glaube auch, dass ein Mann, der in der Öffentlichkeit steht, besser zu mir passen würde als ein normaler", hielt sie fest. Und warum ist das so? Tara glaubt, dass ihr Leben besser mit dem eines ebenfalls bekannten Mannes zu vereinbaren wäre. "Weil er das versteht, weil er neben mir an meiner Seite stehen kann, weil er mich nicht ausnutzen würde, weil ich ihn nicht fame mache, sondern er das schon ist", schilderte sie. Auch der Tagesablauf sei besser zu planen als mit jemandem, der einen geregelten Arbeitstag habe.

Aber wo möchte die 29-Jährige ihren Traummann denn kennenlernen? Im TV oder doch lieber auf Social Media? Eine Flirtshow schließt Tara aus – es sei denn sie wäre die neue Bachelorette. Auf Instagram nimmt sie allerdings gerne Nachrichten von flirtbereiten Jungs entgegen. "Es kann auch ein 'Normaler' werden, aber einfacher wäre es, wenn es jemand ist, der in der Öffentlichkeit steht", hielt die Influencerin abschließend fest.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Instagram / taratabitha Tara Tabitha im Juli 2021

Instagram / taratabitha Tara Tabitha im März 2022

