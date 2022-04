Will Smith (53) muss eine harte Strafe verkraften. Der Schauspieler bekam in diesem Jahr zum ersten Mal einen Oscar verliehen – doch der Abend ging dennoch nicht gut für ihn aus! Denn als Chris Rock (57) auf der Bühne einen Witz über die Glatze seiner Frau Jada Pinkett-Smith (50) machte, gab Will dem Comedian auf der Bühne eine Ohrfeige. Die Academy sprach dem 53-Jährigen daraufhin ein Zutrittsverbot für sämtliche Oscar-Veranstaltungen der nächsten zehn Jahre aus. Nun bezog Will Stellung zu dieser Maßnahme!

Gegenüber Page Six gab der "I Am Legend"-Darsteller ein kurzes Statement ab, was er von seiner Strafe hält. "Ich akzeptiere und respektiere die Entscheidung der Akademie", erklärte Will schlicht. Schon kurz nach seiner Attacke hatte er Reue gezeigt und entschuldigte sich, als er seine Trophäe für seine Rolle im Film "King Richard" überreicht bekam. Diesen Oscar darf Will auch behalten.

Der Ausschluss von sämtlichen Oscar-Veranstaltungen und -Nominierungen dürfte für den Schauspieler jedoch nicht allzu überraschend gewesen sein: Er gab bereits bekannt, freiwillig aus der Academy austreten zu wollen und erklärte gegenüber CNN: "Ich trete von der Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zurück und werde alle weiteren Konsequenzen akzeptieren, die der Vorstand für angemessen hält."

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Schauspieler Will Smith im März 2022

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Bad Boys For Life" in Madrid, Januar 2020

