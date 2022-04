Wer hat abseits des Finales am meisten Gewicht verloren? Insgesamt 20 Kandidaten traten bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser an, um den Kilos den Kampf anzusagen. Das klappte bei einigen mehr, bei anderen weniger. Trotz teils hoher Abnahmen schafften es aber nicht alle in die Endrunde – denn auch die Punkte, die die Teilnehmer bei den Challenges gewinnen konnten, hatten Einfluss auf die Entscheidung. Als Trost wurde im sogenannten kleinen Finale nun der beste Nicht-Finalist gekürt – und er hat gewonnen!

In der letzten Folge der diesjährigen Staffel wurden alle Kandidaten noch einmal gewogen und nach dem prozentualen Anteil gerankt, den sie von ihrem Startgewicht verloren haben. Fabian startete mit 171,8 in den Wettbewerb und hat stolze 76 Kilogramm abgenommen. Er hat sein Körpergewicht also um 44,24 Prozent reduziert und ist damit der beste Teilnehmer außerhalb des Finales. "Ich kann es kaum glauben. Ich bin unter 100. Ich dachte, 100 und danach geht nichts mehr", schwärmte der Stuttgarter. Doch auch die anderen Teilnehmer haben gute Werte erreicht. Linda ist mit einem Gewichtsverlust von 40,70 Prozent auf Platz zwei. Dilan landete mit 39,57 Prozent knapp dahinter auf Platz drei.

Fabians Zwillingsbruder Patrick hat die diesjährige "Leben leicht gemacht"-Staffel sogar gewonnen. Dass sein Familienmitglied ebenfalls einen Erfolg verbuchen kann, freut ihn sehr. "Es hat sich alles ausgezahlt! Wir beide werden jetzt erst mal versuchen, das Gewicht zu halten. Danach schauen wir mal, wohin unser Weg noch geht", erzählte der Abnehmshow-Sieger im Promiflash-Interview.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" – alle Folgen abrufbar auf Sat1.de.

Sat.1 Fabian bei "Leben leicht gemacht" 2022

SAT.1/Julia Feldhagen Linda, "Leben leicht gemacht"-Teilnehmerin 2022

SAT.1 / Julia Feldhagen Patrick bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

