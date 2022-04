Kim Kardashian (41) sorgt seit rund einem Jahr immer wieder mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen! Die Keeping Up with the Kardashians-Beauty und ihr langjähriger Ehemann Kanye West (44) reichten im Februar 2021 ihre Scheidung ein. Daraufhin lieferten sich die vierfachen Eltern eine regelrechte Schlammschlacht in aller Öffentlichkeit: Der Rapper schießt beispielsweise immer wieder gegen Pete Davidson (28) – den neuen Partner seiner Ex-Frau. Und davon bekommen auch die Kids mit: Kim und Kanyes älteste Kinder wissen von der Scheidung!

Im Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC News sprach Kim jetzt über die Scheidung von Kanye – und dabei erklärte sie auch, inwiefern sie ihre Kinder eingeweiht hat. "Ich bin da wirklich offen und ehrlich zu ihnen", betonte die 41-Jährige und fügte hinzu: "Die Jüngeren verstehen das alles noch nicht so – aber meine beiden älteren Kinder wissen, was los ist." Mit North (8) und Saint (6) spricht die Fashion-Ikone also ganz offen über die Trennung.

Zwar macht Kim vor ihren Kindern kein Geheimnis aus der Scheidung, dem Rosenkrieg und Co. – doch manchmal fällt es sogar der Unternehmerin selbst schwer, mit den neuesten Entwicklungen umzugehen: Insbesondere habe sie Probleme damit, auf die richtige Art und Weise auf Kanyes Sticheleien gegen Pete zu reagieren.

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2011

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Social-Media-Star

Backgrid Pete Davidson und Kim Kardashian,

