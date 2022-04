Heute Abend ist es so weit: Das große Love Island-Finale steht an! Nachdem gestern Abend noch mal drei Paare ausgesiebt wurden, steht fest: Léon und Leonie, Jennifer (23) und Nico sowie Mark und Cindy kämpfen in der letzten Folge um den Sieg – und die Prämie über 50.000 Euro. Aber welches Couple hat es am ehesten verdient, "Love Island" zu gewinnen? Promiflash hat mal bei den Islandern aus dieser Staffel nachgefragt, die es nicht geschafft haben...

Die meisten Islander scheinen Team Léon und Leonie zu sein! So betonte Jendrik auf die Frage nach seinen Favoriten im Interview: "Das sind ganz klar Leonie und Léon, weil ich die seit fast dem ersten Tag am meisten mag. Sie sind für mich das sympathischste und auch das echteste Couple." Dem kann sein "Love Island"-Flirt Inna nur zustimmen: "Ich gönne es Team Leo am meisten: Sie sind erstens meine zwei Liebsten in der Villa und zweitens habe ich gesehen, wie sie sich von Tag zu Tag mehr entwickelt haben und die Beziehung gewachsen ist."

Auch Sandrine hat "im Gefühl", dass Léon und Leonie gewinnen werden, würde es aber jedem Pärchen gönnen. Bocc wiederum tendiert ein bisschen mehr zu einem anderen Duo: "Meine Favorites sind Léon und Leonie sowie Nico und Jennifer. Leon und Leonie sind für mich das Vorzeige-'Love Island'-Paar, das wäre mir jetzt ein bisschen zu Standard, wenn die gewinnen würden – von daher würde ich Nico und Jenny bevorzugen, weil sie einfach dieses Feuer haben."

Chris sieht das ganz ähnlich wie Bocc: "Ich persönlich würde Nico und Jenny wählen. Ich finde, dass sie ein sehr spannendes Paar sind, die viel Temperament haben. Sie sind sehr witzig zusammen und es wird bestimmt sehr krachen, wenn die streiten..." Nur Carina nannte Mark und Cindy als ihre Favoriten: "Ich gönne den Sieg jedem von Herzen – zu 100 Prozent. Die Cindy ist mein 'Favorite Girl', das hat dann mehr mit Sympathie zu tun. Aber ich gönne jedem den Erfolg."

