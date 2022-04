Endspurt bei Love Island! Bei der Kuppelshow lernten sich die Singles bereits näher kennen und ein offizielles Paar bildete sich schon: Jennifer (23) und Nico sind zusammen! Aber auch bei einigen anderen Paaren läuft es schon gut. Doch nicht alle schaffen es ins Finale, um die Chance auf die Siegerprämie von 50.000 Euro zu haben: Diese drei Paare müssen "Love Island" verlassen!

In der heutigen Folge besprach das Couple Sandrine und Bocc die derzeitige Gefühlslage. Da die 28-Jährige nach dem Drama mit Ex-Kandidat Bucci noch nicht bereit ist, sich zu öffnen, beschließen die zwei, sich zu trennen. Doch Singles sind nicht lange sicher auf der Insel der Liebe: Die beiden müssen sofort ihre Koffer packen und gehen. Aber sie sind nicht die Einzigen, die plötzlich aus der Show fliegen. Die Zuschauer voteten per App, welches Couple am beliebtesten ist. "Carina und Chris, ihr habt am wenigsten Votes bekommen und müsst jetzt die Villa verlassen", verkündete Léon die nächste Entscheidung.

Danach müssen die verbliebenden Islander selbst das letzte Couple rauswählen. Die Paare ziehen sich zur Beratung zurück – aber sowohl Inna und Jendrik als auch Cindy und Mark haben die gleiche Anzahl an Votes. Nach einer zweiten Abstimmung verkündet Léon jedoch: "Wir entscheiden uns für Mark und Cindy, weil sie insofern weiter sind, da schon mal ein Kuss stattgefunden hat." Demnach stehen die beiden gemeinsam mit Léon und Leonie sowie Jenni und Nico im kommenden Finale.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+

Love Island, RTL II Bocc und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

Love Island, RTL II Carina und Chris, "Love Island"-Kandidaten

Love Island, RTL II Inna und Jendrik bei ihrem "Love Island"-Exit

