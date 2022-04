Jennifer (23) und Nico haben es gerockt: Das niedliche Couple hat doch tatsächlich die zweite Frühjahrsstaffel in der Love Island-Geschichte gewonnen! Im großen Finale am Montagabend mit Sylvie Meis (43) konnten sich die brünette Sängerin und der charmante Saarländer gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Promiflash hat mit Jennifer und Nico kurz nach ihrem TV-Triumph gesprochen – und die beiden können es immer noch gar nicht fassen, dass sie alle in den Schatten gestellt haben!

"Uns geht es natürlich sehr sehr gut. Wir sind sehr überrascht, wir haben beide gar nicht damit gerechnet. Als Sylvie das ausgesprochen hat, haben wir beide zu Léon und Leonie geguckt, weil wir wirklich null damit gerechnet haben", verriet eine bis über beide Ohren strahlende Jennifer im Gespräch mit Promiflash. Offenbar hatten auch die beiden Turteltauben – wie die Mehrheit der Promiflash-Leser – eher mit einem Sieg von Team Leo gerechnet.

Richtig darüber freuen können sich Jennifer und Nico natürlich trotzdem. Denn der Sieg zeige ihnen, dass die Leute ihre Partnerschaft genauso ernst nehmen, wie sie selbst: "Es ist ein sehr sehr schönes Gefühl zu sehen, dass die Zuschauer verstanden haben, was für eine Beziehung wir hier führen und was für Emotionen dahinter stecken, was für Power dahinter steckt und dass die hinter uns stehen", erklärte Jennifer. Auch wenn die beiden die Bestätigung nicht brauchen, sei der Support trotzdem mega-schön. "Ich kann meiner Frau nur zustimmen", schloss Nico ab.

