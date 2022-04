Jennifer (23) und Nico haben mit ihrer Liebe die Zuschauer überzeugt! Gerade eben wurde endlich verkündet, wer die zweite Frühjahrsstaffel von Love Island gewonnen hat. Während die Herzen der Promiflash-Leser klar für Léon und Leonie geschlagen hatte, setzte sich am Ende doch ein anderes Couple durch: Der verliebte Saarländer und seine brünette Herzdame konnten sich durchsetzen – und über das Preisgeld von 50.000 Euro freuen!

Ex-Islander Adriano überbrachte Sylvie Meis (43) den Umschlag mit dem finalen Ergebnis – mit dem ganz offensichtlich Jennifer und Nico so gar nicht gerechnet haben! "Was? Was? Was? Mein Gott, wie crazy. Ich kann es nicht glauben", rief die Nachwuchssängerin. Und auch ihr Freund fand kaum Worte für den überraschenden TV-Triumph: "Ich kann das gerade noch gar nicht realisieren!" Jennifer (27) zog anschließend den Umschlag mit der Gewinnsumme – und entschied selbstverständlich, die 50.000 Euro mit ihrem Partner zu teilen. "Von mir aus kann ich ihm den ganzen Umschlag geben. Ich habe hier schon mehr als gewonnen. Geld kommt und geht", erklärte die 23-Jährige sogar.

Léon und Leonie landeten knapp hinter den Gewinnern auf dem zweiten Platz. Mark und Cindy mussten sich mit dem dritten Platz geschlagen geben. Doch alle vier freuten sich ehrlich für die Staffel-Sieger. Am Ende lagen sich alle sechs glücklich in den Armen.

RTLZWEI / Thomas Reiner Sylvie Meis mit dem "Love Island"-Siegerumschlag

RTLZWEI / Thomas Reiner Mark, Cindy, Nico, Jennifer, Léon und Leonie, "Love Island"-Finalisten 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico im "Love Island"-Finale

