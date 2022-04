Heute Abend ist es so weit: Endlich fällt die Entscheidung, welches Paar die zweite Love Island-Frühjahrsstaffel gewinnen wird! Drei Wochen lang wurde in einer schönen Villa auf Teneriffa wieder geflirtet und gekuschelt, was das Zeug hält – mit dem Ziel, die große Liebe zu finden. Seit Sonntag steht fest, welche drei Couples es ins große Finale geschafft haben. Für die Promiflash-Leser ist zudem bereits klar, welches Paar das größte Potenzial hat – und damit den Sieg verdient!

In einer Umfrage haben die Promiflash-Leser schon vorab ihren Favoriten auf die 50.000 Euro Siegprämie festgelegt. Tatsächlich fiel das Ergebnis gar nicht so eindeutig aus – zwei Paare lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit einem kleinen Vorsprung landeten Léon und Leonie mit 47,2 Prozent (1.550 Stimmen) auf dem ersten Platz im Favoriten-Ranking. Knapp dahinter reihten sich Nico und Jennifer (23) mit 43 Prozent (1.411 Stimmen) ein.

Bei Mark und Cindy sahen die Promiflash-Fans hingegen keine großen Chancen. Das Couple, das auch schon von ehemaligen Islandern sein Fett wegbekommen hatte, konnte nur magere 9,8 Prozent (320 Stimmen) von sich überzeugen. Ob es heute Abend tatsächlich so ausgehen wird, wie die Fans sich das wünschen? Die "Love Island"-Zuschauer haben schließlich schon gestern über das Siegerpaar abgestimmt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" – das große Finale heute Abend um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

