Brooklyn Beckham (23) hat einen neuen Nachnamen angenommen! Am Wochenende hielt der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) die ganze Welt mit seiner Traumhochzeit in Atem: Der Brite hat seiner Partnerin Nicola Peltz (27) das Jawort gegeben. Schon zuvor wurde spekuliert, dass Brooklyn bei der Zeremonie nicht nur Nicola zur Frau nehmen, sondern auch einen neuen Nachnamen annehmen würde. Und tatsächlich – jetzt ist klar: Der 23-Jährige trägt von nun an auch den Namen seiner Frau.

Das teilte Brooklyn jetzt ganz offiziell mit der ganzen Welt, indem er seinen Instagram-Namen änderte. Der älteste Sohn von Fußballstar David heißt nicht mehr nur Beckham, sondern hat einen Doppelnamen. Seit dem vergangenen Wochenende lautet sein voller Name Brooklyn Joseph Peltz Beckham. Schon zuvor hatte er diese Entscheidung mit einem Hochzeitsbild angeteasert. "Herr und Frau Peltz Beckham", betitelte der Bräutigam ein Foto.

Die Fans durften sich ganz besonders freuen, schon kurz nach der Liebeszeremonie erste Bilder des Brautpaares zu Gesicht bekommen zu haben. Das Jawort besiegelten Nicola und Brooklyn mit einem innigen Kuss, der aus der Ferne von Paparazzi festgehalten wurde. Laut The Mirror habe der Eheschmatzer volle sechs Sekunden gedauert.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2021 in New York City

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2022

Backgrid/MEGA Nicola Peltz und Brooklyn Beckham bei ihrer Hochzeit, April 2022

