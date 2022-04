Brooklyn Beckham (23) plant wohl eine große Geste! Am Samstag schreitet der Sohn von David Beckham (46) mit der Schauspielerin Nicola Peltz (27) vor den Traualtar. Sowohl die Zeremonie als auch die Feier sollen auf dem Anwesen seines Schwiegervaters Nelson in Florida stattfinden. Zu den Gästen zählen unter anderem Nicole Richie (40), Gigi Hadid (26), Eva Longoria (47) sowie die Spice Girls-Mitglieder. Nur wenige Stunden vor den Feierlichkeiten wird zudem bekannt: Brooklyn will angeblich Nicolas Namen annehmen!

Wie mehrere Insider gegenüber The Sun mitteilten, möchte der Fotograf an zweiter Stelle auch den Namen Peltz tragen. "Brooklyn ist Hals über Kopf in Nicola verknallt – das ist ein großes Zeichen seiner Zuneigung und Liebe zu ihr", meinte ein anonymer Tippgeber aus seinem Umfeld. Der 23-Jährige hat sich zu diesem Vorhaben bislang noch nicht persönlich geäußert.

Im Zuge der Hochzeit musste sich das Paar aber auch um eine Reihe weiterer Formalitäten kümmern. Wie MailOnline haben Brooklyn und Nicola vor wenigen Tagen bereits ihre Eheverträge vorbereitet. Diese dienen unter anderem dazu, dass im Falle einer Scheidung die Aufteilung ihrer Vermögen geklärt ist.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

