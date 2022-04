Er will nicht aufgeben! Bocc kam als Granate zu Love Island und fand direkt Gefallen an Sandrine. Die hatte zu diesem Zeitpunkt aber ausgerechnet mit Herzschmerz zu kämpfen. Ihr Couple Bucci wurde vom Sender aus der Reality-TV-Show gekickt, nachdem er sich gegenüber ihr und den anderen Ladys unangemessen verhalten hatte. Sandrine entschied sich, dennoch zu bleiben und gab der Sache mit Bocc eine Chance. Vor dem Finale mussten beide jedoch die Heimreise antreten. Bocc hofft aber, Sandrines Herz noch erobern zu können!

Das verriet er nach seinem Exit im Promiflash-Interview. "Ich will sie auf jeden Fall weiter kennenlernen. Sie ist nach wie vor eine besondere Frau. Das, was ich in der Show gesagt habe, war nicht gespielt. Das habe ich wirklich empfunden", offenbarte Bocc. Er habe bei "Love Island" jede Entscheidung stets mit dem Herzen getroffen – besonders in Bezug auf Sandrine. "Wenn sie ihr Gefühlschaos ein bisschen geordnet hat, dann würde ich mich sehr freuen, sie näher kennenzulernen", erklärte der Fitnessfan weiter.

Bocc und Sandrine waren sich in der TV-Villa nicht nähergekommen – der Grund: Bucci. "Sie hing noch an ihm, wie sie schon im Gespräch mit ihm gesagt hat. Dass sie deswegen Blockaden hatte und diese sie aufhielten, sich mir gegenüber zu öffnen", gab der Reality-TV-Darsteller preis. Die Situation sei nicht optimal gewesen, doch Bocc habe versucht, das Beste daraus zu machen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

Instagram / bocc.loveisland2022 Bocc Özsu im Juni 2020

Anzeige

RTLZWEI Jendrik, Bucci und Sandrine, Kandidaten bei "Love Island" 2022

Anzeige

Instagram / san_viv Sandrine Vivienne im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de