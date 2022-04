Bei Charlotte Crosby (31) geht es jetzt Schlag auf Schlag! Im vergangenen Jahr teilte die einstige Geordie Shore-Darstellerin mit, dass sie wieder vergeben ist. Ihren neuen Freund Jake Ankers zeigte die Moderatorin lange Zeit aber nicht. Erst Anfang April teilte sie zum ersten Mal ein Video, in dem das Gesicht ihres Liebsten zu sehen ist. Kurz darauf enthüllt Charlotte nun die nächsten Hammer-News: Sie und Jake sind nicht nur total verliebt, sondern erwarten auch Nachwuchs.

"Ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Moment je erleben würde. Aber hier ist meiner und Jakes Moment und ich könnte nicht glücklicher sein, ihn mit euch allen zu teilen: Ich erwarte ein Baby", schrieb die 31-Jährige auf Instagram zu einem Video, in dem sie unter anderem ihren positiven Schwangerschaftstest präsentiert. Zudem teilte die Mama in spe intime Momente mit ihrem Freund und nahm die Fans mit zum Frauenarzt, wo das erste Ultraschallbild des Ungeborenen zu sehen ist.

Auch wie die Britin ihrer Familie die schönen Nachrichten mitgeteilt hat, ist in dem Clip zu sehen. Unter Tränen nehmen ihre Liebsten die Schwangere in die Arme und freuen sich mit ihr und Jake über das heranwachsende Glück. "Wir haben sie noch nie so glücklich erlebt", schwärmten die Familienmitglieder.

Instagram / charlottegshore "Geordie Shore"-Kandidatin, Charlotte Crosby

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Freund Jake

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby beim Frauenarzt

